배우 박연수가 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다.박연수는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "수십 벌의 옷을 갈아입히면서 엄마는 너무 재밌고 신났는데, 지아는 '골프가 백 배 쉽고 재밌다'고 했던 날"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박연수의 딸 지아가 다양한 옷들을 착용한 채 촬영에 임하고 있는 모습. 이에 박연수는 "성적이 안 나오고 기획사에서 연락이 올 때마다 '쉬운 길 두고 왜 이 어려운 길을 가는 걸까' (싶었지만) 너의 골프 사랑은 인정한다!"라며 지아 양의 취향이 확고함을 받아들이는 면모를 보였다.그러나 이를 두고 일부 누리꾼들은 "연예계가 쉬운 길이냐"며 "연예계도 치열한 경쟁의 장이다"라며 박연수의 발언이 경솔하다고 지적했다. 반면 또 다른 누리꾼들은 "부모 입장에서 골프가 더 어려운 길로 보여서 그런 것일 것"이라며 박연수를 두둔하기도 했다.한편 2001년 영화 '눈물'로 데뷔한 박연수는 2006년 축구선수 송종국과 결혼했다. 그러나 2007년에 딸 송지아 2008년에 아들 송지욱을 낳은 후 2015년 이혼했으며, 두 자녀는 2013년 방송한 MBC '아빠! 어디가?'를 통해 큰 인기를 끌기도 했다. 현재 지아는 골프선수로, 지욱은 축구선수로 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr