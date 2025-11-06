사진=안은진 SNS

살이 몰라보게 쏙 빠진 상태로 제작발표회에 등장해 화제를 모았던 배우 안은진이 이후 SNS로 팬들과 소통했다.안은진은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "곧 만나요 D-7💋"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안은진이 이날 오후 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 제작발표회에 참석하고 있는 모습. 특히 이날 제작발표회 이후 안은진의 비주얼을 두고 "몰라보게 살이 빠졌다"는 반응이 많았다. 그와 한국예술종합학교 연기과 동기인 배우 김고은 역시 댓글로 "아름답다"라고 적어 눈길을 끌었다.한편 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진)과 그를 사랑하게 된 팀장 공지혁(장기용)의 쌍방 속앓이 로맨스다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr