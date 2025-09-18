사진=최준희 SNS

故최진실의 딸 최준희가 안타까운 근황을 전했다.최준희는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "갈비뼈 금 가고 골반이 괴사 되면 운동하기 진짜 쉽지 않거든. 고로 살 뺀다는 게 빡셀 수 있는데 말라 인간 열심히 유지 중🐰💘🎉"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 거울 앞 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 허리에 코르셋을 두르고 있는 최준희는 일반인 허벅지 수준의 굵기를 보여 눈길을 끌었다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr