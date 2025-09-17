'42세' 이특, 비혼주의 철회했다…"함께하는 삶도 괜찮을 것 같아" ('과몰입클럽')

슈퍼주니어 이특./사진=텐아시아DB

슈퍼주니어 이특(42)이 비혼주의를 철회했다고 밝혔다.17일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’) 3회에서는 데뷔 20주년을 맞은 아이돌 이특이 출연해 그동안 공개하지 않았던 일상과 속내를 털어놓는다.이날 이특은 일 외에 사생활이 없었던 지난 20년을 고백한다. 데뷔 20주년 콘서트를 준비하는 연습실에서 슈퍼주니어 멤버 신동, 려욱, 은혁과 만난 그는 “20년 동안 그 흔한 연예인 모임에 한 번도 안 가봤다. 따로 만나는 연예인 친구가 없다”고 말한다. 이를 듣던 멤버들도 “이특 형은 정말 집에만 있는다”라며 고개를 끄덕인다.이제 바뀌어 보기로 결심한 이특은 새로운 과몰입에 도전한다. 이를 위해 그는 집 밖으로 나가 무에타이 체육관을 찾는다. “태어나서 발을 써본 적이 한 번도 없다”는 그는 킥 동작을 배우며 온 힘을 쏟아낸다. 초보 티가 물씬 나는 ‘무에타이 1일 차’ 훈련과 인생 첫 스파링 도전기는 그의 또 다른 반전 매력을 보여줄 전망이다.연예계 데뷔 이후 처음으로 이특이 다른 연예인 동료와 약속을 갖는 모습도 공개된다. “좋은 형이고, 선배님이라 큰마음 먹고 만났다”는 그는 상대와 함께 데이트 코스로 유명한 MZ들의 핫플 성수동에서 특별한 하루를 보낸다. 이를 지켜보던 채정안이 “데이트도 안 해봤을 것 같다”고 하자, 이특은 “내가 활동할 때는 사생 택시가 20~30대씩 붙어 다니던 시절이었다. 그래서 데이트를 못 해봤다”고 고백해 모두를 놀라게 한다.그는 연예인 친구와의 대화 속에서 달라진 결혼관도 털어놓는다. 한때 비혼주의자였던 그는 최근 들어 “누군가와 함께하는 삶도 괜찮을 것 같다”는 생각으로 바뀌었다며 속마음을 전해 관심을 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr