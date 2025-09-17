'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

사진=넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 공식 포스터

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(K-Pop Demon Hunters) 오리지널 사운드트랙(OST) 'Golden'(골든)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트와 앨범 차트 정상을 동시에 석권했다.빌보드는 16일(한국시간) 발표한 차트 프리뷰 기사에서 OST 수록곡 'Golden'이 전주에 이어 핫 100 정상 자리를 지키며 4주 연속, 통산 5번째 1위를 달성했다고 전했다. 또 '케데헌' OST 전체가 빌보드 200 차트 정상에 오르기도 했다.K팝 앨범과 수록곡이 같은 주에 나란히 빌보드 200과 핫 100에서 1위를 차지한 것은 2020년 12월 방탄소년단(BTS)의 미니 7집 'BE'(비)와 타이틀곡 'Life Goes On'(라이프 고즈 온) 이후 약 5년 만의 기록이다.'골든'은 첫 주 81위로 핫 100에 진입한 뒤 꾸준히 순위를 끌어올려 이번 주까지 12주 연속 차트에 머물고 있다. 이외에도 OST 수록곡 'Your Idol'(유어 아이돌)이 4위, 'Soda Pop'(소다 팝)이 5위, 'How It's Done'(하우 잇츠 던)이 8위에 안착하며 총 4곡이 핫 100 톱10에 동시에 이름을 올렸다.'Golden'은 한국계 미국인 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 가창에 참여했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr