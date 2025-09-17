사진=도너츠컬처

감성 보컬리스트이자 싱어송라이터 김호연이 맑은 미성이 돋보이는 서정적인 곡으로 리스너들을 찾는다.음원 제작사 도너츠컬처는 영화 '썸머 블루 아워'의 컬래버레이션 프로젝트곡, 김호연의 '둘만의 계절'이 오는 18일 오후 6시 발매된다고 밝혔다.오늘 국내 개봉한 대만 청춘 로맨스 '썸머 블루 아워'는 고등학교 졸업을 앞둔 마지막 여름, 각자의 방식으로 사랑을 표현하고 우정을 지키며 마음속에 비밀을 간직한 세 청춘의 이야기를 대만 청춘 영화 특유의 섬세한 감수성과 감각적인 연출로 그려낸 작품.'상견니'를 통해 첫사랑의 아이콘으로 자리매김한 배우 시백우와 청춘 영화의 새로운 얼굴로 떠오른 정여희, 임자굉이 각각 '옌리야오'와 '쑤밍이', '청옌'으로 분해 풋풋한 케미스트리로 영화의 청량한 감성을 더욱 배가한다. 누구나 한 번쯤 겪어봤을 학창 시절의 기억을 불러일으키는 장면들, 아름다운 영상미, 배우들의 명연기 등 호평을 비롯해 티슈 지참 필수로 꼽히는 스토리로 시사회 단계부터 뜨겁게 호평 받으며 입소문을 예고한 바 있다.컬래버레이션 프로젝트곡 '둘만의 계절'은 PL(피엘)의 '연애의 참견' OST로 사랑받았던 동명의 발라드를 매력적인 감성 보컬로 사랑받고 있는 싱어송라이터 김호연만의 감미로운 미성으로 재해석한 곡이다. 김호연은 만남과 헤어짐을 반복하던 연인이 결국 먼 길을 돌아 서로의 사랑을 확인하게 되는 운명적인 노랫말을 감미로운 목소리로 노래하여 곡의 빈티지한 무드를 완성도 높게 표현해냈다. 또한, '둘만의 계절'은 '썸머 블루 아워' 속 주인공들의 서툴렀지만 진심이었던 서정적인 서사, 대만 청춘 영화 특유의 순수하고 아름다운 분위기와도 자연스럽게 어우러져 관객의 설렘 지수를 증폭시킨다.빛나던 여름, 그 속에 감춰진 사랑과 비밀을 담아낸 청춘 로맨스 '썸머 블루 아워'의 컬래버레이션 프로젝트곡, 김호연의 '둘만의 계절'은 오는 18일 오후 6시 전 음원사이트에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr