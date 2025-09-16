사진=제시, 김지석 SNS

배우 김지석이 가수 제시의 몸매 과시 게시물에 '좋아요'를 표시했다.제시는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "Motivation Monday: Push your limit, not your luck. Thirst traps aren’t only for Thursdays.. You can get it any day😝"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제시가 피트니스 센터에서 자기관리에 한창인 모습. 해당 게시물에 여러 연예인들이 '좋아요'를 눌렀는데 현재 12살 연하의 배우 이주명과 연애 중인 김지석이 연예인들 중 유일하게 남자라 눈길을 끌었다.1981년생인 김지석은 이주명과 지난해 8월부터 만남을 인정했다. 두 사람은 연기를 매개로 가까워졌고 주변의 시선을 크게 의식하지 않은 채 만남을 이어온 것으로 알려졌다. 특히 이주명은 최근 김지석의 소속사인 에일리언컴퍼니로 소속을 옮기면서 한 지붕에 있기도 하다.앞서 제시는 팬 폭행 방관 논란에 휩싸였다. 경찰 등에 따르면, 지난해 9월 29일 새벽 강남구 압구정동에서 미성년자인 한 팬이 제시에게 사진 촬영을 요청했다가 제시 일행 중 한 남성에게 폭행을 당했다. 제시는 이 사건과 관련해 조사를 받았고, 수사 기관은 관련 혐의가 없다고 판단해 제시에 대해 무혐의 처분을 내렸다.한편 제시는 지난 6월 27일 새 디지털 싱글 'Newsflash'(뉴스플래시)를 발매했다. 'Newsflash'는 제시가 독립 레이블 UNNI COMPANY(언니 컴퍼니)를 설립한 후 선보인 첫 신곡이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr