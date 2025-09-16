사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 신슬기가 드라마 '우주메리미'에 출연한다. 신슬기는 넷플릭스 오리지널 연애 예능 '솔로지옥2'을 통해 방송 활동을 시작했다. 이후 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'에서 배우로 데뷔했으며 KBS 2TV 드라마 '독수리 5형제를 부탁해'를 통해 대중에게 이름을 알렸다.다음 달 10일 오후 9시 50분에 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 담았다. 배우 최우식(김우주 역)과 정소민(유메리 역)이 만나 탄탄한 연기 시너지를 발휘할 작품으로 기대감을 높이고 있다.신슬기는 극 중 모태솔로 가정의학과 전문의 윤진경 역으로 분한다. 진경은 우주의 소울메이트이자 우주를 짝사랑하는 중으로, 우주와 메리 사이를 제일 먼저 알아챈다. 우주의 곁을 오랜 시간 지켜온 진경의 존재가 아슬아슬한 로맨스를 펼쳐갈 우주와 메리 사이에 묘한 긴장감을 불어넣을 예정이다.한편 신슬기의 아버지인 신용호 원장은 강남구 신사역 부근에 자신의 이름을 따서 지은 신용호 타워의 건물주다. 이는 매매가 1000억 원으로 알려져 있다. 신슬기 가족은 90억원대 도곡동 타워팰리스에 거주하는 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr