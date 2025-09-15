사진=텐아시아DB

사진제공=피크제이 엔터테인먼트

배우 문가영이 단독 팬미팅 '2025 MUN KA YOUNG ASIA FANMEETING [Dreamy day] IN SEOUL'(이하 'Dreamy day')을 성료했다.지난 13일 문가영은 서울 성동구 소월아트홀에서 단독 팬미팅 'Dreamy day'를 개최했다. 데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어의 시작을 알린 이번 공연은 'Dreamy day'라는 타이틀에 걸맞은 무대 연출과 다양한 코너로 채워졌다.이날 문가영은 우주를 연상케 하는 조명 속에서 수줍은 미소와 함께 등장해 팝송 'Like a Star'로 공연의 포문을 열었다. 첫 코너에서는 바쁜 활동 속에서도 소소하게 보낸 일상과 팬들이 궁금해하던 취향을 공유하는 키워드 토크가 진행됐다. 휴대폰 속 미공개 사진과 직접 고른 키워드를 통해 독서, 음악 취향 등 다양한 이야기를 나누며 팬들의 호기심을 풀어주는 시간을 가졌다.팬들의 참여와 소통으로 완성된 특별 코너도 마련됐다. 문가영이 직접 제안한 드레스 코드에 맞춰 다양한 아이템을 준비해 온 관객들과 패션 이야기를 나누고, 함께 기념사진을 찍으며 즐거운 시간을 보냈다.2부 공연에서는 문가영이 직접 진행을 맡아 팬들과 더욱 가까이 호흡했다. 팬들의 사연과 질문에 답하는 '말해 드림' 코너는 오픈채팅방을 활용한 실시간 소통으로 특별한 경험을 선사했다. 팬미팅에서만 만날 수 있는 특별한 라이브 무대도 이어졌다. 문가영은 가수 백예린의 'Square(스퀘어)'와 태연의 '그대라는 시'를 가창했다.마지막에는 문가영이 직접 선정한 타이틀 'Dreamy Day'에 담긴 또 다른 의미가 공개돼 관객들에게 울림을 전했다. 단어를 풀어낸 엔딩 타이틀 'Dear My Day'에는 팬들이 문가영의 하루를 특별하게 만든다는 고백과 앞으로도 그 순간들을 함께 이어가고 싶다는 바람이 담겼다.공연을 마친 문가영은 "오랜만에 팬분들을 만나서 무척 많은 에너지를 얻었다. 공연을 보러와 준 소중한 여러분과 소통하느라 시간 가는 줄도 몰랐던 즐거운 시간이 된 것 같다. 자주 볼 수 있는 시간을 만들 수 있도록 해보겠다"고 말했다.서울 공연을 성황리에 마친 문가영은 오사카, 가나가와, 방콕, 타이베이 등 아시아 주요 도시에서 팬미팅 투어를 이어간다. 또 그는 배우 구교환과 호흡을 맞춘 영화 '만약에 우리' 개봉을 앞두고 있으며 오는 10월 첫 방송되는 엠넷 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽(STEAL HEART CLUB)'에서는 MC를 맡아 활약할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr