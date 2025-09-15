사진=베카 SNS

그룹 애프터스쿨에 몸 담았던 멤버 베카(36)가 결혼한다.베카는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "YES!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 베카가 누군가와 손을 잡은 채 왼쪽 약지 손가락에 반지를 끼고 있는 모습. 알이 큰 반지가 반짝이고 있어 눈길을 끌었다.한편 1989년생으로 올해 36세인 베카는 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔했다. 이후 2011년 팀 내에서 첫 번째 졸업생으로 탈퇴를 알린 뒤 하와이로 돌아가 디자인을 공부했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr