'요정재형' 가수 이적이 후배 임영웅을 극찬했다.
14일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '이 중에 제주도에 비행기 타고 와서 딱 6시간만 놀고 서울 가는 사람이 있어'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 이적의 등장에 엄정화는 포옹으로 인사하며 "피부 좋아졌다"고 극찬했다. 이적은 "울쎄X 했어"라고 시술 사실을 고백해 웃음을 자아냈다. 엄정화는 "이적과 방송하는 게 인생에서 두 번째"라고 밝혔다. 이적은 "1996년에 한강에 배를 띄우고 토크했다"고 회상했다.
20년 데뷔 차이가 나는 후배 정승환에게 이들은 "우리 안 어렵지? 편하지?"라며 선배와 함께 있는 소감을 물었다. 정승환은 "두 분운 연예계 선배님들 중 가장 편하고, 이적 선배님은 아직 몇 번 못 뵀다"고 이야기했다.
이적은 "나는 사실은 나를 막 대해주면 내가 되게 좋아하는 스타일"이라고 말했다.그러면서 "전에 다비치랑 린이랑 있는데 임영웅이 왔다. 다비치 애들이 나한테 하는 걸 보고 충격을 받더라. '이래도 돼요?'라고 놀라더라"고 전했다. 임영웅을 친근하게 '영웅이'라고 부른 이적은 "영웅이랑 이제 친해졌다. 매력 있고, 정말 바른 청년이다"라고 극찬했다.
이적은 정승환에 대해 "교회 오빠"라고 표현했다. 정승환은 "이적과 토크를 먼저 하는데 '카메라 돌 때 얘기하자'고 하더라. 정말 '꾼'이라는 생각을 했다"며 감탄했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
