사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

사진=유튜브 '치과의사 매직박'

배우 박정민이 출판사 수익에 대해 이야기했다.13일 유튜브 채널 '치과의사 매직박'에는 '배우 박정민과 영화 얼굴 개봉기념 관상 봄(사주, 궁합)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박정민은 영화 '얼굴'(감독 연상호) 개봉 기념으로 관상을 보러 가며 "이 인간(매직박)을 계속 봐도 될지, 빨리 손절을 해야할지 관상으로 봐야겠다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.관상가는 박정민의 관상에 대해 "눈썹 수만큼 인기인데 많고, 눈에 힘이 있다. 코 모양을 볼 때 자존감이 높다"고 설명했다.이어 "돈이 들어오는데, 창고가 작다. 나의 자존감은 큰데, 창고가 작아서 돈이 들어올 때, 만약 1억원을 벌면 얼마는 기부 등 사회적으로 써야 한다"고 덧붙였다.박정민의 사주풀이에서 관상가는 "본인의 촉과 직관을 믿으라"면서 "도화살이 4개다. 그래서 연예인을 하는 거다. 사람이 부드러워서 원수가 별로 없다. 큰 바다 같아서 주변 사람들 걷어 먹이고 살펴준다"고 말했다.내년에 '결혼운'이 들었다는 박정민의 사주. 관상가는 "결혼은 연하하고는 하지마라. 아예 10살, 15살 차이는 괜찮다"고 이야기했다."결혼하고 싶다"는 박정민의 말에 관상가는 "결혼은 올해 만나는 여자랑 하는 게 아니라, 내년에 좋은 인연이 들어온다"고 강조했다.배우에서 소설가, 출판사 CEO로 전향한 박정민에 대해 관상가는 "'귀문'이 있어서 책을 쓰는 거다. 이런 사람이 감성적이다. 내가 돈을 벌기 위해 책을 쓰는 게 아니라 사회적 약자 등을 다루는 내용이 훨씬 좋다"고 전했다."올해는 투자만 하는 수"라는 말에 박정민은 "책을 많이 팔았지만, '너네 대박' 할 정도로 남지는 않았다. 큰 돈 못 번다고 하니까 착잡하다"며 속상함을 내비쳤다. 관상가는 "내년에 대작 들어오는 운이 있다"며 큰 돈이 들어올 수 있다고 말했다.한편, 박정민은 영화 '얼굴'에 대해 "'극장에서 많이 봐주세요' 할 영화는 아니다. 이 영화를 가지고 '이 시대에 무엇을 토론해야 하는가' 이야기를 해보고 싶다"고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr