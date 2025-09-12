사진=이효리 SNS

사진=이효리 SNS

요가원을 오픈한 가수 이효리가 근황을 전했다.이효리는 12일 자신의 요가 학원 '아난다 효리' 공식 SNS 계정에 "머리끈도 챙기지 못하고 수련 간 날이면 선생님은 늘 어딘가에 머리끈을 챙겨 두셨다가 건네주시곤 하셨다"라며 "그마저도 없을 때는 선생님 머리에 있는 고무줄을 빼주시곤 하셨는데... 어제 받은 마음 깊은 선물을 보니 선생님 생각나는 아침. 오늘도 샨티~🦋"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이효리가 머리끈이 가득 담긴 3개의 통을 선물 받은 후 과거의 기억을 회상하고 있는 모습. 특히 더 이상의 선물은 받지 않겠다고 선언한 이효리가 필수템은 건네받은 면모를 보여 눈길을 끌었다.앞서 이효리의 요가원 개원 소식이 전해지자 유재석과 서장훈 등 연예계 지인들은 화분 및 선물들을 보냈다. 그러나 이후 이효리는 "더 이상의 화분 및 선물은 정중히 사양한다"며 "더 많은 분들이 수련하실 수 있도록 비어 있는 수련실을 지향한다"고 요가원 운영 철학을 분명히 했었다.한편 이효리는 서울 서대문구 연희로에 요가원을 오픈했다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이기도 하다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼한 후 제주도에서 11년간 생활하다 지난해 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr