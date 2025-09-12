틱톡 라이브 에이전시 ㈜더에잇이엔티 소속 TikTok Live 크리에이터 진우가 지난 6일(토) 필리핀 마닐라 Tomas Morato Quezon City에서 첫 해외 팬미팅을 했다.
이번 팬미팅은 필리핀 현지 팬들의 직접적인 요청으로 마련됐다. 약 500여명의 팬이 참여했다. 진우는 팬들과 각종 레크레이션 및 사인회를 하고, 사진을 함께 찍으며 추억을 만들었다.
진우는 TikTok Live를 통해 매번 1000명 이상의 팬들과 꾸준히 소통하며 글로벌 팬덤을 확장해 왔다. 그동안 플랫폼이 주최하는 공식 팬미팅은 종종 있었지만, 개인 크리에이터가 단독으로 해외 팬미팅을 진행하는 사례는 매우 드물다. 이번 행사는 TikTok Live 크리에이터도 연예인 못지않은 영향력과 글로벌 팬덤을 형성할 수 있음을 보여주는 새로운 사례로 평가된다. 이번 팬미팅은 단순한 교류에 그치지 않고, 마닐라 어린이를 돕기 위한 후원 모금 행사 등을 함께 해 의미를 더했다. 진우와 참가자들은 지난 9일(화) NGO 단체 ChildHope Philippines를 직접 찾아 봉사활동을 했다. 진우와 팬들이 사회적 가치를 나누는 자리가 된 것이다.
소속사인 ㈜더에잇이엔티 관계자는 “이번 필리핀 팬미팅은 당사 소속 크리에이터가 글로벌 팬의 요청에 의해 직접 만들어낸 첫 단독 해외 팬미팅이라는 점에서 큰 의미가 있다”며, “앞으로도 소속 크리에이터가 해외 팬과 더욱 가까워지고, 동시에 사회적 가치 창출에도 기여할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
