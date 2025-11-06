사진=텐아시아DB

'3학년 2학기' 포스터. / 사진제공=작업장 봄

사단법인 한국영화평론가협회(회장 박태식)가 제45회 한국영화평론가협회상(영평상) 수상작과 영평 10선을 선정했다. 최우수 작품상에는 '3학년 2학기', 감독상에는 장병기('여름이 지나가면')가 수상의 영예를 안았다. 남우주연상은 '얼굴'의 박정민, 여우주연상은 '홍이'의 장선이 받았다. 특히 박정민은 '얼굴' 출연료는 노개런티인 대신, 러닝 개런티를 받기로 해, 쏠쏠한 흥행 수입에 더불어 수상의 기쁨도 누리게 됐다.한국영화평론가협회는 지난 3일 오후 6시 본심사 회의를 거쳐 영평상 부문별 수상자(작)와 영평 10선을 최종 선정했다고 6일 밝혔다. 이번 본심은 2024년 10월1일부터 2025년 9월 30일까지 개봉한 작품을 대상으로 진행됐다. 지난 10월에는 본심에 앞서 회원들이 참여한 예심이 진행됐다.매 해 협회 회원들은 부문별 시상뿐 아니라 작품의 미학성 등을 종합적으로 고려해 한 해 동안 눈에 띄는 작품들 열 편을 골라 '영평 10선'을 선정해왔다. 특히 협회는 회원 평론가들로 구성된 '한국영화발굴단'을 분기별로 운영해 왔다. 발굴단은 기성 감독 작품을 재평가하면서도 신인 감독의 유의미한 장편 데뷔작을 발견할 수 있는 종합적인 평가 토대 마련을 위해 운영되고 있다. 그간 발굴단은 상업영화와 독립영화를 막론하고 달라진 극장 문화, 제작 여건의 어려움 등 속에서도 제작된 양질의 작품을 적극 분류하고 선별하는 데 노력을 기울여 왔다.본심사 회의를 거쳐 결정된 수상자(작)은 다음과 같다.▲최우수 작품상 영화 '3학년 2학기' ▲감독상 '여름이 지나가면' 장병기 감독 ▲각본상 '3학년 2학기' 이란희 감독 ▲남우주연상 '얼굴' 박정민 배우 ▲남우조연상 '어쩔수가없다' 박희순 배우 ▲여우주연상 '홍이' 장선 배우 ▲여우조연상 '야당' 김금순 배우 ▲신인감독상 '3670' 박준호 감독 ▲신인남우상 '3670' 조유현 배우 ▲신인여우상 '은빛살구' 나애진 배우 ▲기술상(조명) '아침바다 갈매기는' 홍초롱 조명감독 ▲촬영상 '섬.망(望)' 김정민우 촬영감독 ▲음악상 '섬.망(望)' 김정민우 음악감독 ▲공로영화인상 최하원 영화감독 ▲신인평론가상 강선화씨 등이다.국제영화비평가연맹 한국본부(FIPRESCI KOREA)상의 국내영화 부문은 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱)에 돌아갔고 국외영화 부문은 '케이팝 데몬 헌터스'(감독 메기 강·크리스 아펠한스)가 차지했다.CJ CGV, 백두대간(아트하우스 모모), 엣나인(아트나인), 인디스페이스, 오오극장 등 기업과 극장이 협의해 결정하는 독립영화지원상은 극영화 부문 '아침바다 갈매기는'(감독 박이웅), 다큐멘터리 영화 부문에는 '되살아나는 목소리'(감독 박수남·박마의)가 각각 수상했다.올해의 '영평 10선'에는 '봄밤', '섬.망(望)', '아침바다 갈매기는', '어쩔수가없다', '얼굴', '여름이 지나가면', '승부', '홍이', '3학년 2학기', '3670'이 선정됐다.박태식 회장은 "제45회 영평상은 수상작에 대한 꼼꼼하고 치밀한 수상평을 통해 관객과 소통할 수 있는 장을 마련하고자 한다. 앞으로도 협회가 소신을 잃지 않고 영화를 이야기할 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드린다"라고 밝혔다.이어 "그간 협회가 선정한 수상작들과 수상자를 비롯한 영평 10선은 한국 영화의 지형도를 가늠하게 하고 비평의 시야를 보여주는 척도로 기능해왔다"며 "한국영화계의 발전과 확산을 위해 보탬이 되는 협회가 될 수 있도록, 비평의 교류와 연구 및 인적 자원 발굴 등에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.예년과 다르게 올해 제45회 영평상 시상식은 열리지 않는다. 협회에 따르면 오랜 기간 한국영화계 발전에 앞장서 왔으나, 현실을 고려하지 않은 영화 지원 사업의 벽과 마주하는 등 현장 여건의 제약 등이 작용해서다. 이에 무리한 시상식 강행 대신 양질의 영화를 발굴하고 그 의미를 널리 알리는 일에 집중하겠다는 구상이다.◆ 제45회 한국영화평론가협회상 부문별 수상자(작)▲ 최우수 작품상='3학년 2학기'(작업장 봄)▲ 공로영화인상=최하원 감독▲ 감독상=장병기('여름이 지나가면')▲ 여우주연상=장선('홍이')▲ 남우주연상=박정민('얼굴')▲ 여우조연상=김금순('야당')▲ 남우조연상=박희순('어쩔수가없다')▲ 신인감독상=박준호('3670')▲ 신인여우상=나애진('은빛살구')▲ 신인남우상=조유현('3670')▲ 기술상=홍초롱(조명, '아침바다 갈매기는')▲ 각본상=이란희('3학년 2학기')▲ 국제영화비평가연맹 한국본부상=국내영화 부문 '어쩔수가없다' 박찬욱 감독, 국외영화 부문 '케이팝 데몬 헌터스' 메기 강, 크리스 아펠한스 감독▲ 촬영상=김정민우 '섬.망(望)'▲ 음악상=김정민우 '섬.망(望)'▲ 독립영화지원상=극영화 부문-'아침바다 갈매기는'의 정이웅 감독, 다큐멘터리 부문-'되살아나는 목소리' 박수남, 박마의 감독▲ 신인 평론상=강선화◆'영평 10선' 선정 결과'봄밤''섬.망(望)''아침바다 갈매기는''어쩔수가없다''얼굴''여름이 지나가면''승부''홍이''3학년 2학기''3670'김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr