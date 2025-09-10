"몸 안에 심장이 5개"…네 쌍둥이 산모, 유산 권유받았지만 "모두 지키고파" ('우아기')

사진제공=TV조선

TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서 ‘선택적 유산’을 권유받기까지 했던 네쌍둥이 산모의 출산 현장이 공개된다.오는 16일 첫 방송되는 ‘우리 아기가 또 태어났어요’ 1회 예고에는 네쌍둥이 산모가 등장한다. 산모의 뱃속에는 4명의 태아가 있었고, 그만큼 태동도 남다르게 우렁찼다. 그러나 산모는 출산을 앞두고 마냥 행복하지만은 않은 상황이었다.네쌍둥이의 산모는 “저는 ‘선택적 유산’을 하라는 권유를 받았다”며 많은 다태아 부모가 그렇듯 쉽지 않고 위험할 수 있는 다태아 출산으로 일부 아이의 유산을 권유받기도 했다고 전했다. 그러나 산모는 “제 안에 심장이 5개잖아요. 네 명을 데리고 가자, 어떻게든”이라며 네 아이를 모두 지키고 싶다는 강한 의지를 드러냈다. 그런 가운데 네쌍둥이 산모의 남편이 “들어갔다가 건강히 나와야 하는데 아내가 잘못되는 건 아닐까”라며 수술실 앞에서 걱정 속 눈물을 훔치는 모습도 포착됐다.수술실 안에는 의료진 20명 이상이 분주하게 네쌍둥이 출산을 준비했다. 역대급 스케일의 출산 현장이 예상되는 가운데 의료진은 “자가 호흡이 힘들어서 도움받을 가능성이 훨씬 크다”며 아기가 태어나는 순간부터 바쁠 것을 예고했다. 네쌍둥이가 하나둘씩 태어나는 가운데 아기를 살피던 의료진이 무언가 이상함을 감지했다.결국 한 의료진은 “교수님, 이쪽으로 붙어주세요”라며 도움을 구했다. 게다가 무언가 문제가 있다는 듯 고개를 젓는 의료진의 모습도 목격돼 네쌍둥이 출산 과정에서 어떤 일들이 일어났을지 이목이 쏠린다.‘우리 아기가 또 태어났어요’ 정규 시즌은 오는 16일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr