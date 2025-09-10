사진=이수현 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 남다른 재능을 보였다.이수현은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "낭정순 다음 시즌 언제야? 다들 바쁜 것 같으니까 일단 나 먼저 연습 시작할게?"라는 글과 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이수현이 악보를 보며 드럼을 치고 있는 모습. '낭정순'은 2025년 1월부터 12부작으로 방영된 웹 예능 'MMTG'(문명특급)의 콘텐츠다. 해당 프로그램에서 이수현은 일렉 기타를 맡았는데 드럼 담당인 재재에게 드럼을 배운 지 1분 만에 수준급 실력을 보여 현장에 있는 제작진들의 감탄을 자아냈었다.한편 이수현이 몸 담고 있는 악동뮤지션은 지난 22일부터 24일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 단독 콘서트 '2025 AKMU STANDING CONCERT '악동들''을 통해 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr