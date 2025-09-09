사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

사진=정다연 기자

그룹 펜타곤 멤버 진호가 사도세자로 변신했다.지난 5일부터 관객들과 만나기 시작한 뮤지컬 '쉐도우' 프레스콜이 9일 오후 삼성동 백암아트홀에서 진행됐다.이날 자리에는 그룹 펜타곤 멤버 진호를 비롯해 뮤지컬 배우 한지상, 박민성, 김찬호가 참석했으며 작가 허재인, 작곡가 앤디 로닌슨, 연출 김현준이 자리해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.뮤지컬 '쉐도우'는 비극의 부자(父子) 사도세자와 영조의 이야기를 록의 에너지와 타임루프 판타지로 풀어낸 작품이다. 1762년 '임오화변'을 모티브로 했으며, 뒤주에 갇힌 사도의 마지막 나날을 과거와 현재를 넘나들게 풀어내면서 부자 관계의 갈등과 화해 그리고 분노와 용서를 입체적으로 담아냈다.진호는 이번 뮤지컬을 위해 자신의 역할에 대해 상당한 공부를 했다고 밝혔다. 그는 "사도세자는 아버지의 사랑이 커졌다가 갑자기 사라지는 것을 체감하게 되는 인물"이라고 설명했다.그는 "실제로 사도세자는 어릴 때 친구가 한 명도 없었다"고 전하며 "극 중 단 한 명의 친구가 생기기에 그 친구가 하는 선택들에 관여하면서 자신의 선택으로 다시 뒤주에 들어가며 엔딩을 맞게 된다"고 전했다.진호는 "아버지와의 관계 그리고 친구와의 우정이 만나게 됐을 때 사도가 겪는 카타르시스를 저 역시 느껴 이런 부분들을 잘 표현하고자 연구했다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr