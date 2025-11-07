사진=한효주 SNS

배우 한효주가 모친의 미모를 자랑했다.한효주는 지난 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마의 새로운 프로필 사진 예쁘다!", "늘 도전하는 엄마 대단하고 존경스러워요. 응원합니다", "엄마!♥"라는 문구들과 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 한효주의 모친이 단정한 차림새로 환한 미소를 보이고 있는 모습. 특히 중년 여배우라고 해도 믿을 정도의 미모를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 한효주는 1987년생으로 올해 38세다. 부친은 공군 중령 출신이며, 2003년 데뷔해 올해 22주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr