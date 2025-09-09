사진=사유리 SNS
방송인 사유리가 안타까운 근황을 전했다.

사유리는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "몸 아프네"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 사유리가 침대에 누워 왼쪽 팔에 링겔을 맞고 있는 모습. 특히 최근 아들의 숙제 논란으로 인해 사과까지 했던 터라 보는 이들을 안쓰럽게 했다.
앞서 사유리는 지난 3월 방송인 장영란의 유튜브 채널에 출연해 교육관을 밝혔다. 아들을 영어 유치원에 보내고 있다는 그는 "선생님께 '우리 아들은 숙제를 절대 안 한다. 나도 이 나이에 숙제하는 걸 반대하고, 숙제를 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각하니까 절대로 우리 아들한테 숙제 보내지 말라'는 편지를 보냈다"고 말했다.

해당 발언은 큰 논란이 됐다. 누리꾼들은 "선생님이 시키는 것을 안 하게 할 거면 유치원을 왜 보내냐", "비협조적으로 유치원에 다닐 건데 선생님 힘들게만 하는 학부모인 듯" 등 맹비난을 쏟았다.

이후 사유리는 지난달 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 당시에 대해 "진짜 미안하다"며 "제가 어리석었다. 이렇게 될 줄 몰랐고 내가 말 실수했다"며 고개를 숙였다. 사유리는 "영상을 다시 보니 '나 안 해요'라고 자신 있게 말하는 모습이 뻔뻔해 보였다"며 "내가 봐도 보기 안 좋더라"라고 말했다.

그러면서 사유리는 "유치원 규칙까지는 생각하지 못했는데, 이번 일을 통해 정말 많이 배웠다"며 자신이 뱉은 말의 무게를 체감하는 태도를 보였다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

