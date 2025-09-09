카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

넷플릭스 '솔로지옥4' 출신 인플루언서 정유진이 같은 출연자였던 장태오와 열애설을 부인했다.



9일 정유진 소속사는 "지난 9월 8일 일부 언론 매체를 통해 보도된 정유진의 열애설은 사실이 아님을 알려드린다"고 밝혔다.



이어 "정유진은 장태오 씨와 넷플릭스 프로그램 솔로지옥4 를 통해 인연을 맺은 친한 관계일 뿐이며, 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 보도된 내용과 같은 사실은 전혀 없음을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.



앞서 한 매체는 두 사람이 '솔로지옥4' 방송 이후 연인이 됐다고 보도했다. 이와 관련 장태오 측은 "정유진과는 친한 동료 사이일 뿐 그 이상은 아니다"고 입장을 밝혔다.



이하 정유진 입장 전문



안녕하세요, 정유진 소속사 무드입니다.



지난 9월 8일 일부 언론 매체를 통해 보도된 정유진의 열애설은 사실이 아님을 알려드립니다.



정유진은 장태오 씨와 넷플릭스 프로그램 솔로지옥4 를 통해 인연을 맺은 친한 관계일 뿐이며, 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 보도된 내용과 같은 사실은 전혀 없음을 분명히 말씀드립니다.



앞으로도 정유진에게 많은 관심과 성원 부탁드립니다.



감사합니다.



소속사 무드 드림



최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT