사진=유튜브 채널 '백강현' 캡처

IQ 204의 영재 소년 백강현군이 12세의 나이에 영국 옥스퍼드대학교 컴퓨터 과학과에 지원한다는 소식을 전했다.최근 백군은 자신의 유튜브 채널을 통해 '옥스퍼드 대학교 지원합니다'라는 제목의 영상을 공개했다. 그는 "옥스퍼드대학교 컴퓨터 과학과에 합격하기를 희망한다"며 "지난 1년 반 동안 영국 유학 준비를 하며 인터내셔널 A레벨 시험을 치렀다"고 말했다.백군은 수학, 심화 수학, 물리, 화학 네 과목에서 모두 최고 등급인 에이스타(A*)를 받았다고 밝혔다. 이어 "제 성적은 상위 1% 이내에 속한다"며 성적표를 공개했다. 그는 오는 10월 23일 치러지는 옥스퍼드대학교 입학시험 MAT를 준비 중이라고 전했다. 그러면서 "기출 문제 풀이에서 꾸준히 98점에서 100점을 기록하고 있다"고 덧붙였다.하지만 입학 과정에는 제약이 따르고 있다. 영국 대학입학시험관리기관 UCAS의 규정상 13세 미만은 가입이 불가능해 UCAS ID를 발급받지 못하면 MAT 시험 응시 자체가 불가능하기 때문이다. 백군은 "UCAS와 옥스퍼드대학교 입학처에 직접 국제 전화를 걸고 이메일을 보냈다"며 "옥스퍼드대 측에서 너무 친절하게 어린 저를 위해 최선을 다하고 계시지만 규정과 법을 바꿀 수는 없는 상황"이라고 설명했다.현재 옥스퍼드대학교와 UCAS는 백군의 UCAS ID 발급을 위해 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 결과는 이달 말쯤 나올 예정이다. 백군은 "UCAS ID가 발급되면 MAT 시험을 치를 수 있다"며 "시험을 잘 보면 12월 초순에서 중순 사이에 인터뷰 초대를 받을 수 있다"고 했다. 이어 "옥스퍼드대학교의 인터뷰는 난이도가 높은 것으로 알려져 있으며 최소 3회에서 5회가량의 심층 면접이 진행된다"고 전했다. 그는 "내년 1월 A레벨 성적과 MAT 점수, 자기소개서, 추천서, 인터뷰 평가가 종합돼 최종 합격 여부가 결정된다"고 덧붙였다.2012년생인 백군은 만 9세의 나이에 중학교에 조기 입학했고, 이후 서울과학고에 입학하며 주목을 받았다. 그는 생후 41개월 당시 SBS '영재발굴단'에 출연해 멘사 기준 IQ 204를 기록하며 상위 0.0001%의 영재로 알려졌다.그러나 2023년 서울과학고에 입학한 지 한 학기 만에 자퇴했다. 당시 그는 유튜브 채널을 통해 "거울 속에서 문제를 푸는 기계가 되어가는 제 모습을 보게 됐다"며 창의적인 활동을 위해 자퇴를 결심했다고 밝혔다. 반면 부친은 자퇴 이유가 학교폭력 때문이라고 주장해 논란이 일기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr