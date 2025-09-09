/ 사진 제공: 매니지먼트mmm
/ 사진 제공: 매니지먼트mmm
배우 김태리가 광고 비하인드 컷을 공개했다.

9일 공개된 사진에는 한 뷰티 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있는 김태리의 광고 비하인드 컷이 담겼다.

김태리는 핸드크림, 립스틱 등의 뷰티 액세서리를 들고 감각적인 분위기를 연출하고 있다. 우아하면서도 세련된 비주얼로 독보적인 아름다움을 뿜어내고 있어 한순간도 눈을 뗄 수 없게 만든다.
/ 사진 제공: 매니지먼트mmm
/ 사진 제공: 매니지먼트mmm
이날 김태리는 다양한 아이템을 활용해 포즈와 표정을 자유자재로 연출하며 신비로운 매력을 발산했다. 모든 컷을 A컷으로 만드는 프로페셔널함으로 현장을 휘어잡으며 브랜드 앰버서더로서의 역할을 톡톡히 했다는 후문이다.

한편, 김태리는 지난해 해당 브랜드의 국내 첫 앰버서더로 발탁된 후 특별한 여정을 함께 만들어 나가고 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지