/ 사진 제공: 매니지먼트mmm

배우 김태리가 광고 비하인드 컷을 공개했다.9일 공개된 사진에는 한 뷰티 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있는 김태리의 광고 비하인드 컷이 담겼다.김태리는 핸드크림, 립스틱 등의 뷰티 액세서리를 들고 감각적인 분위기를 연출하고 있다. 우아하면서도 세련된 비주얼로 독보적인 아름다움을 뿜어내고 있어 한순간도 눈을 뗄 수 없게 만든다.이날 김태리는 다양한 아이템을 활용해 포즈와 표정을 자유자재로 연출하며 신비로운 매력을 발산했다. 모든 컷을 A컷으로 만드는 프로페셔널함으로 현장을 휘어잡으며 브랜드 앰버서더로서의 역할을 톡톡히 했다는 후문이다.한편, 김태리는 지난해 해당 브랜드의 국내 첫 앰버서더로 발탁된 후 특별한 여정을 함께 만들어 나가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr