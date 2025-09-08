사진=텐아시아DB

배우 박은빈이 세 번째 팬파티 '은빈노트: Hyper Day'를 성황리에 마쳤다.지난 6일 박은빈은 연세대학교 대강당에서 '박은빈 OFFICIAL FANCLUB 'BINGO' 3rd FAN PARTY <은빈노트: HYPER DAY>'를 열고 팬들과 행복한 시간을 보냈다. 다양한 연령층에서 폭넓은 사랑을 받고 있는 그는 2022년 첫 공연 이후 매년 정기적으로 팬들과 만나고 있다.'케이팝 데몬 헌터스' OST 'Golden'('골든')을 부르며 행사의 포문을 활짝 연 박은빈은 가장 먼저 팬들과 서로의 근황을 나누었다. 이어 2025년 박은빈의 필모그래피를 채운 디즈니+의 '하이퍼나이프'를 주제로 본격적인 팬파티를 시작한 그는 팬들이 직접 뽑은 명장면 하이퍼 신(Hyper Scene)의 하이라이트를 보며 다양한 이야기를 전했다.박은빈의 댄스 무대는 공연장을 뜨겁게 달아오르게 만들었다. 그는 지난 팬파티에서 첫선을 보인 이후 팬들이 다시 보고 싶은 무대 중 하나로 뽑았던 'The Witches'('더 위치스')를 선보이며 분위기를 달궜다. 이어 박은빈은 피프티피프티의 'Pookie'('푸키') 댄스 커버 무대를 공개했고 'NOW'('나우'), '종이비행기' 등의 노래를 부르며 공연을 더욱 다채롭게 채웠다.이 가운데 박은빈은 작년에 이어 올해도 팬들을 위한 깜짝 노래 선물을 준비해 감동을 안겼다. 지난 7일 발매된 박은빈의 디지털 싱글 'Piece by Piece'('피스 바이 피스')의 신곡들을 선보인 것.200여 분간의 공연을 마친 박은빈은 "완성된 100%라고 생각하는 것은 사람마다 다를 수 있지만, 결국 내가 부족한 부분도 누군가가 채워줘서 100%가 되는구나라는 생각이 들었다. 사실 처음부터 완성된 상태로 최상의 100%로 시작하는 것은 쉽지 않다. 그렇지만 과정 속에서 예상치 못한 행운이 찾아오기도 하고, 별로라고 여겼던 부분들이 좋은 부분으로 탈바꿈될 수 있기도 하다. 그렇게 100%라는 것을 향해가다 보면 결국 좋은 과정과 좋은 결과물이 나오지 않을까라는 생각을 했다"고 털어놨다.이어 그는 "여러분들이 애정 어린 눈으로 봐라 봐주시는 힘 덕분에 오늘 공연도 잘 마무리된 것 같다. 앞으로도 나의 모자란 부분들은 빙고들이 100%로 만들어달라"고 웃으며 말했다.박은빈은 차은우, 김해숙, 최대훈, 임성재, 손현주 등이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스'의 출연을 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr