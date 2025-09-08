사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

사진=곽튜브 유튜브

여행 유튜브 곽튜브(곽준빈)가 결혼과 2세 소식을 동시에 알렸다.8일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널에 '인생의 새로운 시작을 알립니다'라는 영상을 게재하고, 깜짝 결혼 소식을 전했다.이날 곽튜브는 5년 동안의 유튜브 생활을 돌아보며 "유명해지기 전에 여자친구를 만났다. 연애하다가 바빠져 소홀해져서 헤어졌다가, 다시 만나서 서로에게 더 큰 위로가 됐다"고 전했다.곽튜브는 5살 연하로 알려진 예비신부에 대해 "저보다 나이는 훨씬 어리지만, 항상 보잘것없는 제 자존감과 자신감을 올려 준 친구다. 내성적이지만, 저를 잘 챙겨줬다"고 이야기했다. 그러면서 "이 친구와 함께라면 결혼을 할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.그동안 곽튜브는 여러 방송에서 "빨리 결혼하는 게 목표다. 2년 안에 결혼하겠다"고 했던바. 그는 "결혼할 사람이 생기면, 언젠간 꼭 공개를 해야지라고 생각하고 있었다"면서 "제가 드디어 결혼을 합니다"라고 공식 발표했다.곽튜브는 "내년 5월 결혼 예정이었는데, 결혼식을 준비하며 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다. 결혼을 오는 10월로 앞당겼다. 너무 행복하다"고 밝혔다."어릴 때부터 나의 가족을 만들고 싶었다"는 곽튜브는 "좋은 아버지에 대한 로망이 있었다. 돈은 많이 않지만, 좋은 부모님 밑에서 화목하게 자랐다. 그래서 항상 '좋은 남편, 좋은 아빠가 꼭 되어야지'라고 생각했다"며 포부를 전했다.양가 부모님과 부산에서 상견례를 마친 곽튜브는 "결혼 후 활동은 고민 중이다. 여행 유튜브 6년 차라 시간도 많이 지났고, 누군가의 남편, 아버지로서 조금 더 성숙하고, 행복하게 사는 모습 보여드리겠다. 지금까지 너무 감사했고 앞으로도 잘 부탁드린다"고 인사했다.앞서 곽튜브 소속사 SM C&C는 이날 공식입장을 통해 "곽준빈이 오는 10월 결혼한다. 신부는 비연예인이며 결혼을 준비하던 중 축복처럼 소중한 새 생명이 찾아왔다. 여러 이유로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정이다"라고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr