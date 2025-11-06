SNS

배우 김유정이 여신 스타일링을 선보였다.최근 김유정은 자신의 계정에 여러 장의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김유정은 단아하면서도 사랑스러운 스타일링을 드러냈다.먼저 김유정의 재킷은 브랜드 R사의 제품으로 가격은 49만원이다. 트위드 원단으로 제작되어 간절기에 활용하기 좋다. 노카라 디자인에 숄더부분에는 어깨패드가 들어있어 안정감있는 핏을 보여준다.원피스는 브랜드 N사의 제품으로 57만원대다. 은은하게 반짝이는 소재와 섬세한 레이스 디테일이 부드러운 매력을 발산한다.한편 티빙 오리지널 '친애하는 X'가 오늘(6일) 오후 6시 공개된다. 동명의 웹툰을 원작으로 하는 작품은 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분)과 그런 그에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr