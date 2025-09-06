/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=JTBC ‘아는 형님’

가수 이석훈이 서운함을 토로했다.6일(토) 밤 9시 방송되는 JTBC ‘아는 형님’에는 연예계를 대표하는 절친 조합 뮤지컬 배우 김호영과 가수 이석훈, 그리고 허영지와 이미주가 출연한다. 이들은 통통 튀는 매력으로 각자의 우정을 뽐내는 동시에 형님들과의 유쾌한 케미 또한 선보일 예정이다.이석훈은 “친하다고 생각했던 경훈의 결혼식에 초대받지 못했다. 테이는 참석한다고 하길래 ‘난 절친은 아닌가 보다’라고 생각했다”라고 하자 민경훈은 “석훈에게 전화를 했었는데 콜백이 없었다”라고 해명에 나선다. 이에 이석훈은 “연락받은 적 없다”라고 맞받아치며 진실 공방이 벌어져 궁금증을 모은다.이어 이석훈은 “김호영은 예쁜 가방 안에 전기면도기를 항상 가지고 다니며 틈날 때마다 면도한다”라며 찐친만이 할 수 있는 폭로를 해 형님들을 폭소케 한다.6일(토) 밤 9시 JTBC ‘아는 형님’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr