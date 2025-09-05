사진=박현선 SNS

사진=박현선 SNS

방송인 겸 인플루언서 박현선이 호화로운 여행 근황을 전했다.지난 4일 자신의 인스타그램에 "20장 꽉 채운 나트랑 여행🤍 아직 300장은 더 있다는 사실🤣"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 박현선은 해외 명품 브랜드 C사의 슬리퍼를 비롯해 화려한 옷을 착용한 채 물놀이를 즐기고 있는 모습. 곳곳에 여유로움이 묻어나 있어 눈길을 끌었다.한편 박현선은 재벌 2세로 알려진 배우 출신 사업가 이필립과 2020년 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr