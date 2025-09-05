사진=이민정 SNS

신성 모독 논란에 휩싸였던 배우 이민정이 해명하고 사과했다.최근 이민정은 영화 '어쩔수가없다'로 제82회 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청된 남편인 배우 이병헌과 함께 베니스를 방문했다. 그는 손예진이 찍어줬다며 여러 장의 사진을 SNS에 올렸다.이 가운데 예수상 앞에서 명품 가방을 들고 있는 사진이 논란이 됐다. 명품 가방이 잘 보이는 포즈를 취한 이민정의 모습에 일부 누리꾼들은 불쾌함을 표출했다. 이들은 "신성한 장소가 명품 가방 화보 배경으로 전락했다"며 비판했다.이에 이민정은 "이곳은 성당이 아니라 몇백년전 성당이였던 벽을 다 살려서 호텔에서 사용하고 있는 행사장 겸 레스토랑"이라고 해명했다. 이어 "전 기독교신자"라며 "천주교신자는 아니지만 제단에 올라가서 사진을 찍은게 불편함을 드렸다면 죄송하다. 앞으로 더 주의해서 살피도록하겠다"고 고개 숙였다.한편 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 지난달 29일 첫 상영됐다. 해외 주요 매체들은 작품에 호평을 내놓으며 수상 가능성을 점쳤다. 영화는 제82회 베니스 영화제 경쟁 후보에 오른 데 이어 2026년 미국 아카데미 국제장편영화상 한국 대표작으로도 선정됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr