신성 모독 논란에 휩싸였던 배우 이민정이 해명하고 사과했다.
최근 이민정은 영화 '어쩔수가없다'로 제82회 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청된 남편인 배우 이병헌과 함께 베니스를 방문했다. 그는 손예진이 찍어줬다며 여러 장의 사진을 SNS에 올렸다.
이 가운데 예수상 앞에서 명품 가방을 들고 있는 사진이 논란이 됐다. 명품 가방이 잘 보이는 포즈를 취한 이민정의 모습에 일부 누리꾼들은 불쾌함을 표출했다. 이들은 "신성한 장소가 명품 가방 화보 배경으로 전락했다"며 비판했다.
이에 이민정은 "이곳은 성당이 아니라 몇백년전 성당이였던 벽을 다 살려서 호텔에서 사용하고 있는 행사장 겸 레스토랑"이라고 해명했다. 이어 "전 기독교신자"라며 "천주교신자는 아니지만 제단에 올라가서 사진을 찍은게 불편함을 드렸다면 죄송하다. 앞으로 더 주의해서 살피도록하겠다"고 고개 숙였다.
한편 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 지난달 29일 첫 상영됐다. 해외 주요 매체들은 작품에 호평을 내놓으며 수상 가능성을 점쳤다. 영화는 제82회 베니스 영화제 경쟁 후보에 오른 데 이어 2026년 미국 아카데미 국제장편영화상 한국 대표작으로도 선정됐다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
