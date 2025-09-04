사진=노홍철 SNS

방송인 노홍철이 독일에서의 근황을 전했다.노홍철은 4일 자신의 인스타그램에 "독일 품은 차 타고 공항으로 그리고 독일로~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 노홍철은 독일에서의 체류를 즐기고 있는 모습. 그러면서 노홍철은 자신을 드러내는 문구가 새겨진 옷들을 착용하고 있어 눈길을 끌었다. 그는 '實行力', '하고 싶은 거 할 人間', '계획대로 늙고있thㅓ'라는 해시태그를 덧붙이며 자유롭게 생활 중임을 알렸다.한편 노홍철은 지난해 넷플릭스 예능 '좀비버스: 뉴 블러드'에 출연했으며, 올 상반기 ENA 예능 '지구마불 세계여행 3'에서 MC를 맡았다. 현재는 현재 개인 유튜브 채널을 운영하면서 소통 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr