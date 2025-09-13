/ 사진제공=강엔터테인먼트

/ 사진제공=tvN

배우 김민규가 연애사를 밝혔다. 앞서 김민규는 2019년 방송된 Mnet '프로듀스 X 101'에서 차은우를 연상시키는 비주얼로 주목받았고 첫 투표에서 1위를 차지하는 등 인기를 끌었다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 최근 종영한 tvN 드라마 '첫, 사랑을 위하여'에 출연한 배우 김민규의 종영 인터뷰가 열렸다.tvN 월화드라마 ‘첫, 사랑을 위하여’는 예상치 못하게 인생 2막을 맞이한 싱글맘과 의대생 딸이 내일이 아닌 오늘의 행복을 살기로 하면서 마주하는 끝이 아닌 첫, 사랑의 이야기다. 극 중에서 김민규는 류정석(박해준 분)의 아들이자 화훼농원을 운영하는 청년 농부인 류보현으로 분했다.김민규는 아버지 역할로 호흡을 맞췄던 박해준에게 큰 도움을 받았다고 밝혔다. 그는 "해준 선배님이 지방 촬영을 많이 하셔서 숙박도 같이 했는데, 제가 전화로 고민을 이야기하면 숙소로 오라며 대본을 함께 맞춰주셨다. 술도 사주시면서 너무 생각하지 말고 그냥 하라고 조언을 많이 해주셨다"며 "선배님 덕분에 마음이 편해지고 촬영장 분위기도 자연스럽게 가까워졌다. 그래서 스킨십 장면도 편안하게 소화할 수 있었다"고 말했다.극 중 '첫 사랑'이라는 감정에 대해서도 솔직한 답을 내놨다. 그는 "제가 생각하는 첫사랑은 죽을 만큼 모든 걸 다 해줄 것 같은 사랑"이라면서" 선배님과 친구들에게도 첫사랑의 기준을 물어봤는데, 정작 저는 그런 (연애) 경험이 없다. 모태솔로라서 보현이의 감정에 더 몰입할 수 있었다"고 단호하게 말해 웃음을 자아냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr