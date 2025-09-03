신기루가 ‘라디오스타’에 출연해 경조사와 먹방에 얽힌 비화부터 웃지 못할 해프닝까지 대방출한다.
오늘(3일) 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 서장훈, 신기루, 신동, 나선욱이 출연하는 ‘올 덩치 프로젝트’ 특집으로 꾸며진다.
이날 신기루는 최근 김준호-김지민 결혼식에 참석했다가 당황(?)했던 먹방 일화를 공개한다. 그는 “김준현, 이영자랑 같은 테이블에 앉았는데, 테이블이 전부 잘 먹는 사람들이었다”라면서 "스테이크를 두고 눈치 싸움을 했다"고 너스레를 떨었다. 김준호, 김지민의 결혼식은 인터콘티넨탈 호텔에서 열렸으며 식대는 인당 15만원대였다.
또 신기루는 장례식장에서 수육을 세 번이나 리필해 먹은 웃픈 경험과 함께 본인이 뽑은 경조사 맛집 BEST 3를 공개한다.
이어 “방송하면서 서장훈에게 칭찬받은 건 딱 한 번이었다”라며 대선배에게 인정받은 순간을 털어놓는다. 신기루는 자신이 조롱을 받은 에피소드도 가감 없이 공개한다. 그는 "유튜브에서 이용진 이재율이 내가 샴페인을 선물 받았다고 하면 '잡내 제거하려고 준 거 아니냐'라며 조롱한다"라며 조롱 먹잇감이 된 사연을 말해 스튜디오를 폭소케 한다.
심지어는 외모 비수기에 장원영 메이크업을 받았음에도 돼지머리 역할을 하라고 했다며 굴욕적인 사연을 전해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
신기루의 활약은 오늘(3일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
