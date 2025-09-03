/ 사진=텐아시아DB

혼성그룹 샵 출신 가수 겸 방송인 이지혜가 셋째 계획과 자녀 교육에 대한 솔직한 속내를 밝혔다.이지혜는 2일 자신의 인스타그램을 통해 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬이 "아들만 둘이라 딸 둘인 언니가 부럽다. 언니는 아들 생각 없냐, 셋째는?"이라고 묻자, 그는 "셋째… 나는 다섯도 원하는데 내 나이 46"이라며 웃픈 심정을 전했다. 두 딸을 두고 있지만, 여전히 더 많은 자녀를 바란다는 것. 특히, 이지혜는 셋째를 갖기 위해 남편 문재완 몰래 시험관 시술을 시도했다고 털어놓은 바 있다.이어 또 다른 팬이 "셋째는 왜 영어유치원에 안 보내신다고 했는지 궁금하다"고 묻자, 이지혜는 "일단 두 딸도 영어유치원에 보냈는데, 셋째까지 보내면 영유(영어유치원) 비용을 감당하기 어렵다. 너무 비싸다"고 털어놨다. 그러면서 "이 얘기는 길어질 것 같아 조만간 라이브 방송이나 유튜브에서 자세히 이야기해보겠다"고 덧붙였다.한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 운영하며 팬들과 활발히 소통 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr