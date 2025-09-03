국내 반려견 훈련사 강형욱이 2일 방송된 채널A ‘개와 늑대의 시간’ 5회에서 모기·진드기 기피제를 직접 사용해 보이며 보호자들에게 올바른 활용법과 생활 속 팁을 전달했다.
지홈랩스에 따르면 이날 방송에서 사람용 모기 기피제 ‘무무스가드플러스’와 반려견 전용 기피제 ‘워킹시그널’이 함께 소개돼 시청자들의 관심을 끌었으며, 강형욱은 기피제 사용이 사람뿐만 아니라 반려견의 건강 관리에도 중요하다고 강조했다.
지홈랩스는 방송 협찬을 기념해 ‘워킹시그널 1+1 이벤트’를 마련했다. 소비자는 워킹시그널을 1병 가격으로 2병 구매할 수 있으며, 여름철 모기와 진드기 예방에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
아울러 지홈랩스는 반려견과 보호자가 함께 사용할 수 있는 ‘온가족 모기·진드기 차단 세트’를 할인 판매 중이다. 이 세트는 사람용 무무스가드플러스와 반려견용 워킹시그널로 구성돼 가족과 반려견이 함께 안심할 수 있는 생활 방제 솔루션을 제공한다.
지홈랩스 안호영 대표는 “강형욱 훈련사가 직접 시연한 것처럼, 기피제는 보호자와 반려견 모두에게 반드시 필요한 여름철 필수품”이라며 “이번 1+1 이벤트와 세트 할인전을 통해 더 많은 소비자들이 안전한 여름을 보낼 수 있길 바란다. 앞으로도 다양한 이벤트를 지속적으로 전개할 계획”이라고 말했다.
텐아시아 뉴스룸
