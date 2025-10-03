사진=C9엔터테인먼트

지난달 서울 중랑구 면목동의 한 카페에서 CIX는 여덟 번째 EP 앨범 'GO Chapter 1 : GO Together' 발매 기념 인터뷰를 진행했다. 2019년 7월 데뷔 후 6년 만에 처음으로 열린 자리였다. 대다수 아이돌 그룹이 7년 차에 재계약 시즌을 맞으며 팀 해체나 분열을 겪어 '마의 7년 차 징크스'라 불리곤 한다. 그런 가운데 CIX는 더욱더 단단해진 팀워크를 보여주며 눈길을 끌었다.CIX는 C9엔터테인먼트 연습생 출신 배진영이 '프로듀스 101 시즌2'로 데뷔 후 워너원 활동을 마친 뒤, 원소속사에서 새롭게 결성한 5인조 그룹이다. 솔로 가수로 유명했던 회사에서 배진영을 중심으로 처음 보이그룹 기획에 나섰고, 그만큼 데뷔 초부터 '배진영 그룹'이라는 인식이 강했다. 그러나 배진영은 지난해 8월, 계약 만료와 함께 약 7년간의 동행을 마무리하며 팀을 탈퇴했다.이후 그룹의 향방에 관심이 쏠렸고, 해체 가능성부터 새 멤버 영입 여부까지 여러 추측이 나왔다. 결국 CIX는 4인조로 재편했고, 그룹만의 색깔을 보다 뚜렷하게 다졌다. 올해 1월 미니 7집 'THUNDER FEVER'로 새 출발을 알린 뒤, 8개월간의 준비 끝에 8집으로 돌아왔다.YG엔터테인먼트 연습생 출신으로 '믹스나인' 최종 데뷔 조에 들었으나 무산된 경험이 있는 리더 BX는 배진영이 탈퇴한 직후를 회상하며 "안무 동선을 많이 수정해야 했다. 당시에는 힘들기도 했지만, 지금 와서 보면 원래 4인조 안무인 것처럼 완성도가 괜찮아 보인다. 노력한 만큼 지금도 충분히 완벽하다고 생각한다"고 덧붙였다."저희를 믿고 기다려주신 팬분들의 걱정이 가장 컸을 것 같아요. 지난 1월 발매한 미니 7집은 팬분들께 믿음을 드리고 싶어서 준비한 앨범이에요. 이번에는 그보다 더 큰 확신을 드리고 싶어 열심히 노력하고 있습니다." (승훈)데뷔 이후 6년간 활동을 이어온 BX는 코로나 시기를 비롯해 여러 경험을 겪었지만, 가장 기억에 남는 순간으로 4인 체제로 개편한 지난해를 꼽았다. 그는 "전환점이 된 해라고 생각한다. 그전까진 데뷔 쇼케이스가 가장 인상 깊었는데, 지금은 작년이 가장 기억에 남는다. 팀이 다시 재정비되면서 멤버들 마음가짐이 달라졌고, 더 열심히 하고 싶다는 희망을 가지고 있다"고 미소 지었다.자사고 출신으로 스마트한 이미지가 강한 용희는 "무대 위에서 땀을 정말 많이 흘리는 게 기억에 남는다"라고 솔직히 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "우리를 보러 와주고 사랑해주시는 마음에 보답하고 싶어 지금까지 열심히 달려왔다"며 팬들을 향한 진심을 전했다.187cm 장신 막내 현석은 웹드라마를 통해 배우 활동을 병행하고 있다. 그는 해외 투어를 가장 특별한 기억으로 꼽으며 "흔치 않은 기회라고 여긴다. 멀리 다른 나라에서 공연할 수 있다는 게 감사하다. 특히 첫 투어 때 예상보다 훨씬 많은 팬분이 와주셨고, 우리 노래를 다 알고 즐겨주시는 모습을 보면서 짜릿한 행복을 느꼈다. 요즘도 그때를 자주 떠올린다"고 고백했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr