지난해 8월 배진영 탈퇴 후 4인조로 재편한 CIX가 올해 두 번째 앨범을 선보이며 속내를 털어놓았다.지난 2일 서울 중랑구 면목동의 한 카페에서 CIX는 여덟 번째 EP 앨범 'GO Chapter 1 : GO Together' 발매 기념 인터뷰를 열었다. 2019년 7월 데뷔 후 6년 만에 처음으로 마련한 자리였다. 대다수 기획사 소속 아이돌은 데뷔 7년 차에 재계약 시즌을 맞는다. 이 시기 팀 분열이나 해체가 일어나곤 해 '마의 7년 차 징크스'라 불린다. CIX 또한 올해로 7년 차를 맞았지만, 오히려 견고하고 단단한 팀워크를 보여주며 눈길을 끌었다.CIX는 C9엔터테인먼트 연습생으로 '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 워너원으로 데뷔한 배진영이 그룹 활동을 마친 뒤, 원소속사에서 새롭게 결성한 5인조 그룹이다. 윤하, 이석훈 등 솔로 아티스트로 알려진 회사에서 배진영을 중심으로 처음 보이그룹 기획에 도전했다. 그만큼 데뷔 초부터 '배진영 그룹'이라는 인식이 강했다. 그러나 배진영은 지난해 8월, 계약 만료와 함께 약 7년간의 동행을 마무리 지은 뒤 팀을 탈퇴했다.이후 그룹의 향방에 관심이 쏠렸다. 해체 가능성부터 새 멤버 영입 여부까지 다양한 추측이 나왔다. 그런 가운데 CIX는 4인조 체제로 개편했다. 멤버들은 그룹 색깔을 강화하며 올해 1월 미니 7집 'THUNDER FEVER'로 새로운 시작을 알렸고, 8개월간 준비 끝에 8집으로 돌아왔다.187cm 장신의 막내 현석은 보컬, 랩, 댄스 모두 소화하며 '올라운더'로 불리는 멤버다. 그는 '배진영 그룹'이라는 수식어에 관해 "CIX라는 팀을 처음 기획했을 때부터 우리가 스스로 '배진영 그룹'이라 생각한 적은 없다. 주변에서 그렇게 바라봐 주신 거다. 당시 진영이 형이 워낙 유명하다 보니 자연스럽게 수식어가 붙었는데, 싫지 않았다. 좋았었다"라고 솔직하게 말했다.이어 "우리 CIX의 색깔은 그런 수식어보다 음악과 이미지로 구축한 독보적인 세계관에 있다고 본다. 노래와 퍼포먼스에 최선을 다하며 늘 더 잘해보자는 마음으로 임해왔다"고 자신감을 내비쳤다. 또 "4인조 개편 이후 색깔을 달리할 생각은 없었다"며 "데뷔 때부터 이어온 연옥 세계관이 있다. 새로운 이미지를 시도하기보다 해왔던 이야기를 더 선명하게 보여주자는 생각이 강했다"고 강조했다.CIX는 데뷔 초부터 '연옥'을 축으로 한 세계관을 이어왔다. 이번 미니 8집에 관해 리더 BX는 "그간 지옥을 지나 연옥에 머물렀다면, 이제는 천국으로 향하는 이야기를 담았다. 우리의 궁극적인 스토리는 사랑의 본질에 대한 끝없는 궁금증과 고민이다. 그 과정에서 절규하고 힘들어하기도 했지만, 미니 8집에서는 마침내 천국으로 향하며 간절히 바라던 구원에 대한 응답을 받는 내용을 표현했다"고 설명했다. BX는 YG엔터테인먼트 연습생 출신으로 '믹스나인' 최종 데뷔 조에 들었으나 무산되는 아픔을 겪었던 멤버다.YG와 큐브 엔터테인먼트에서 약 10년간 연습생 생활을 거쳐 CIX 메인 보컬로 데뷔한 승훈은 "이번 컴백을 준비하면서 힘들었다기보다는 설레는 마음이 컸다. 개편 후 팬분들께서도 우리에 대해 걱정이 많으셨을 거다. 지난 1월에는 그런 우려를 덜고 믿음을 드리기 위해 활동했다. 이번에는 더 열심히 해서 우리만의 스타일을 보여드리고, 또 새롭게 성장한 모습을 증명하려 한다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr