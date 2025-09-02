사진=텐아시아DB

/사진 = 손태진__진이 왜 저래_ 갈무리

가수 손태진의 단독 웹 예능 '진이 왜 저래'가 매주 뜨거운 화제성을 입증하고 있다.손태진은 지난 2024년 9월 단독 웹 예능 '진이 왜 저래'를 론칭한 가운데, 다채로운 매력이 담긴 콘텐츠로 많은 사랑을 받고 있다.손태진은 '진이 왜 저래'를 통해 농구, 볼링, 저글링, 당구, 야구, 탁구 등 여러 종류의 운동에 도전, 새로운 기술을 단숨에 습득하며 뛰어난 운동 신경을 자랑했다. 특히, 손태진은 제작진이 준비한 고난도 미션까지 가뿐히 성공하는 등 에피소드마다 놀라운 집중력을 발휘하며 매회 감탄을 자아내고 있다.운동뿐 아니라 손태진은 ASMR, 여행, 아나운서 체험 등 폭넓은 주제를 다루며 시청자들에게 풍성한 볼거리를 선사했다. '진이 왜 저래'는 40대부터 60대 팬들의 열렬한 지지 속에 다양한 팬층을 아우르며 누적 조회수 500만 뷰를 돌파했다. 이 가운데, 손태진은 붕어빵 만들기에 도전, 판매 수익을 기부하는 등 따뜻한 행보를 이어가고 있다.뜨거운 화제성에 힘입어 손태진을 향한 광고계 러브콜도 쇄도하고 있다는 게 소속사 전언이다. 손태진은 지난 1년 동안 '진이 왜 저래'를 통해 헬스케어, 건강식품, 커피 전문 브랜드 등 다양한 PPL을 진행하고 있다.한편, 손태진은 전유진과 함께 부른 듀엣 싱글 '이제 내가 지킬게요'로 발매 당일 벅스 성인가요 차트 1위, 멜론 성인가요 차트 5위에 올랐다. 또한, 3회차 전석 매진 속 성황리에 단독 팬미팅을 진행하는가 하면, 국내 유일무이 트로트 시상식 SBS '트롯뮤직어워즈 2025'에서 2관왕을 달성하는 등 무대와 예능을 넘나들며 전방위적 활약을 펼치고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr