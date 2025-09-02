사진=채널A '4인용식탁' 영상 캡처
'4인용식탁' 김창열이 아들을 건실한 청년으로 키워냈다. 김창열 아들 김주환은 현재 연세대 휴학 중이며, 배우에 뜻이 있다고 한다.

1일 방송된 채널A 예능 '절친 토큐멘터리 – 4인용식탁'은 90년대 가요계를 휩쓸었던 가수 김창열 편으로, 가수 박선주, 성대현 그리고 MC 박경림이 함께했다.
김창열, 혼전임신으로 낳은 아들 농사 대박 났다…"현재 연대생, 배우 지망"('4인용식탁')
김창열은 절친들을 아들과 함께 쓰는 아지트로 초대했다. 그는 "아들 주환이 태어났을 때 준비가 안 되어 있었다"며 "결혼 생각 없이 아내와 연애를 하다가 혼전 임신을 하면서 29세에 급하게 결혼했다"고 회상했다. 그러면서 "아빠로서 준비가 안 되어 있었다"며 "내가 아빠, 남편, 가장으로서 아무것도 못 했고, 경제적으로도 안 좋았다. 그때 처음으로 돈 벌어야겠다고 생각했다"고 털어놨다.

얼마 후 김창열의 아들 김주환이 등장했다. 21살인 김주환은 현대고를 졸업, 현재 연세대학교 국어국문학과 휴학 중이다. 190cm의 큰 키와 훤칠한 비주얼로 감탄을 자아냈다.

성대현이 "아빠와 닮은 데가 없는 것 같다"고 하자 김창열은 "징검다리 유전자인 것 같다. 할아버지가 연대였다"고 자랑했다.

주환이 탄생 직후까지 경제적, 정식적으로 피폐했다는 김창열은 "주환이가 복덩이"라며 자신의 인생이 달라지게 한 아들에게 각별한 마음을 표했다. 또한 "아들 연대 합격에 축하 전화를 많이 받았다. 그때마다 '난 아들에게 해 준 게 없다'고 했는데, 형들이 '그게 네가 제일 잘 한 거'라며 웃더라. 그래도 내 입장에서는 못 해 준 거니까"라며 미안해하기도 했다.

김주환은 아빠 김창열에 대해 "좋은 아빠라기보다는 잘해주려는 아빠다. 커서 돌아보니 마음고생이 심했을 것 같다"며 "혼자 다 짊어지려고 하지 않았으면 좋겠다. 가족이니까"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.

김주환은 군대에 다녀온 후 본격적으로 연기 공부를 할 생각이라고. 김창열은 "고등학생 때 배우 회사에 잠깐 들어갔다. 단역 같은 것도 했다. 어느 순간 안 하다가 최근에 '군대 다녀오면 연기하고 싶은데, 도와줄 수 있냐'더라"고 전했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

