사진=서유리 SNS

성우 서유리가 깜짝 근황을 전했다.서유리는 지난 31일 자신의 인스타그램 스토리에 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 서유리가 로펌비서 자격증 취득 과정 교육을 수료해 이에 따른 수료증이 발급된 모습. 특히 최근 법조계 남성과 연애 중임을 알렸던 서유리가 관련 분야에서 새로운 걸음을 시도해 눈길을 끌었다.한편 서유리는 2019년 최병길 PD와 결혼했으나 지난해 3월 이혼했다. 이후 지난 6월, 결혼정보회사를 통해 만나게 된 법조계 종사자와 열애 중임을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr