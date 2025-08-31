하성운→투어스, 올가을 'ATA 페스티벌'에서 무대 장악한다…"망설일 필요없어" [ATA프렌즈]

그룹 크래비티가 'ATA 페스티벌' 홍보 영상에서 부른 노래 가사 중 일부다. 31일 낮 12시 'ATA 페스티벌' 인스타그램(@ata_festival_official)에는 'ATA 페스티벌'에 참여하는 아티스트들이 노래를 한 소절씩 부르는 영상이 공개됐다.영상에는 김재중, 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 크래비티, TWS(투어스), 82메이저, 하성운, QWER 등 행사 둘째 날 무대에 오르는 아티스트들이 자신의 히트곡 일부를 짧게 들려주는 장면이 담겼다. 이들은 감미로운 목소리로 시선을 사로잡으며 행사에 대한 기대감을 더했다.ATA 페스티벌은 다음 달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제다. 행사 첫째 날(9월 27일)에는 김준수, 십센치, 경서, 박혜원, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 한강변을 꾸민다.다채로운 아티스트 라인업을 자랑하는 ATA 페스티벌은 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 공간도 마련했다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램에서 확인할 수 있다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr