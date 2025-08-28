사진=이영애 SNS

배우 이영애가 근황을 전했다.이영애는 28일 자신의 인스타그램에 "모든 것이 감사"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 이영애는 여름을 맞아 물놀이를 즐기고 있는 모습. 특히 이영애는 모자와 선글라스 등을 착용한 채 20대처럼 해맑게 웃는 등 휴식을 만끽하고 있어 눈길을 끌었다.한편 이영애는 오는 9월 20일 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'로 시청자들과 만난다. 해당 작품은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr