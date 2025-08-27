"긴급 속보입니다"…'김재중 걸그룹' 세이마이네임, ATA서 뽐낼 8인 8색 매력 [ATA 프렌즈]

《텐아시아의 ATA프렌즈》선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?"긴급 속보입니다. 현재 세이마이네임의 ATA 무대를 보기 위해 외계 생명체까지 등장했다는데요."기자로 변신한 히토미가 다급한 목소리로 이렇게 말했다. 자막에는 <[속보] "아타페 지구 최고 페스티벌 이라길래 왔다", "아타페 기다리다 못해, 세이마이네임 인터뷰라도 보러 온 것으로 확인">이라는 문구가 떠 이목을 사로잡았다.다음달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오르는 세이마이네임(SAY MY NAME)의 인터뷰 영상이 27일 오후 6시에 공개됐다. 세이마이네임의 영상은 괴생명체가 나타나는 뉴스 형식의 오프닝으로 시작돼 ATA 페스티벌에 대한 기대감을 끌어올렸다.멤버 각자의 개성이 드러나는 다채로운 의상을 입고 등장한 세이마이네임은 "안녕하세요. 세이마이네임입니다"라고 밝게 인사했다. 승주는 "이번 아타페에 초대받게 되어 너무 영광"이라며 "특별한 무대를 보여드릴 생각에 두근두근하다"고 ATA에 출연하는 소감을 밝혔다.세이마이네임은 김재중이 처음으로 육성해 선보인 신인 걸그룹이다. 메이는 팬들에게 꼭 들려주고 싶은 노래로 'iLy'를 꼽았고, 도희가 'iLy'의 후렴구를 감미롭게 불러 시선을 사로잡았다. 멤버들의 신체 개인기도 공개됐다. 준휘는 귀 움직이기, 카니는 얼굴보다 큰 손을 자랑했다. 마지막으로 세이마이네임은 다 같이 "아타에서 만나"라며 손을 흔들며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.세이마이네임은 ATA 페스티벌 행사 첫째 날인 다음달 27일(토) 무대에 선다. 이날 세이마이네임 외에도 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키 등이 출동한다. 행사 둘째 날인 같은 달 28일(일)에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출연한다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)에서 확인할 수 있다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr