사진=조세호 SNS

방송인 조세호가 마이크로소프트 창업자 빌게이츠를 만난 후 인증샷을 공유했다.조세호는 27일 자신의 인스타그램에 "빌게이츠 자기님과😀"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 조세호가 유재석 그리고 세계적인 부호(富豪) 빌게이츠와 함께 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 인증샷을 남기고 있는 모습. 특히 평소 명품 시계 등을 애정하는 것으로 알려진 조세호는 숨길 수 없는 건치 미소를 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편 빌게이츠가 자기님(게스트)으로 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 이날 저녁 8시 45분 방송될 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr