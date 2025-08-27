지민, 송다은 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 송다은 SNS

'하트시그널2' 출신 인플루언서 송다은(34)이 방탄소년단 지민(29·박지민)과의 열애 정황이 담긴 영상을 직접 공개해 파장이 일고 있다. 이와 더불어 송다은이 이같은 행동을 한 배경에 되는 과거 라이브 영상이 재조명됐다.송다은은 최근 개인 채널을 통해 지민을 위한 깜짝 이벤트 영상을 게재했다. 영상에서 송다은으로 추측되는 인물(이하 송다은)은 현관 문을 열고 엘리베이터 앞에서 누군가를 기다리고 있었고, 엘리베이터가 열리자 등장한 인물은 지민이었다.예상치 못한 송다은의 등장에 놀란 지민은 "앗 깜짝이야! 나 들어오는 거 알았어?"라며 웃음을 터뜨렸고, "아이, 일부러 말 안 하고 온 건데"라며 다정한 모습을 보였다. 이후 송다은과 지민은 함께 집 안으로 들어가는 소리가 들렸다.특히 송다은이는 지민이 거주 중인 서울 용산구 한남동 고급 주거단지 '나인원 한남'으로 알려져 더욱 주목을 받았다. 이번 영상 공개로 인해 두 사람의 열애설은 다시 한번 전 세계 팬들의 관심을 끌고 있다.앞서 송다은은 지난 2022년에도 지민과의 교제 및 동거설에 휩싸인 바 있다. 당시 송다은은 지민과의 열애 여부에 대해 "개인적인 부분이라 밝히기 어렵다"며 각종 악플과 억측에 대해선 "허위사실과 관련된 자료를 모두 모아두고 있다"며 강경 대응 의지를 밝힌 바 있다.특히, 송다은이 이같은 영상을 공개한 배경에 방탄소년단 일부 팬들의 악플이 있다는 분석이 나온다. 송다은은 지민과 열애설이 불거지면서 일부 극성 팬들의 선 넘은 악플을 받았다는 것.송다은은 지난 6월 라이브 방송에서 방탄소년단 일부 팬들을 향해 "너네 진짜 우리 가족한테 했던 모든 것들.. 제발 벌 받아. 진짜 내가 해줄 수 있는 모든 악담이야"며 "네가 좋아하는 아이돌이 날 사랑한다고 해서 내가 욕 먹을 자리는 아니거든? 내가 먼저 꼬신 것도 아니고. 그러니까 제발 나한테 뭐라 하지 마. 알겠어? 진짜 너네 내가 열받아서 뭘 뿌릴지 모르지? 매일 나한테 고소당하니 뭐니. 너네가 고소당해. 알겠어?"라며 오열했다. 이 일화는 송다은이 지민과 집 데이트 영상을 공개하면서 다시 한번 재조명되고 있다.이와 관련 지민 소속사 빅히트뮤직과 송다은 측은 입장을 내지 않고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr