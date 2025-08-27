사진제공=KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')의 심형탁 아들 하루가 인생 첫 떡뻥을 맛본다. 47살의 아빠 심형탁은 아들이 하루하루 커가는 모습에 감격스러워한다.27일 방송되는 '슈돌' 587회는 '빛나는 너의 오늘' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 랄랄이 함께한다.이날 방송에서는 생후 193일인 하루의 인생 첫 떡뻥 먹방이 펼쳐진다. 아기 간식계의 인기 톱티어인 '떡뻥'을 처음 마주한 하루는 떡뻥 관찰에 나선다. 손에 쥔 떡뻥을 요리조리 살펴보더니 입으로 직행한다. 최지우는 "드디어 떡뻥의 세계에 입문하나요?"라며 하루의 떡뻥 먹방에 기대감을 드러낸다.하루는 떡뻥을 오물오물 녹여먹더니 이내 전투적으로 먹방에 돌입한다. 특히 하루는 막 나기 시작한 쌀알 같은 아랫니 2개로 떡뻥을 콰삭 베어 문 후 아그작 아그작 떡뻥을 씹어먹어 귀여움을 폭발시킨다. 처음 만난 떡뻥 신세계에 해맑은 미소를 발사하는 동시에 기쁨의 발 구르기를 뽐내 보는 이들을 미소짓게 한다고.또한 하루는 봉지만 보고도 입맛을 다시며 심형탁을 향해 빨리 떡뻥을 달라고 애교를 뽐낸다. 떡뻥을 득템한 하루가 양손 먹방을 펼치자 박수홍은 "하루는 얼굴은 귀엽고 순하게 생겼는데 떡뻥을 먹을 때는 사내다"라며 하루의 상남자 모먼트에 웃음을 터트렸다는 후문.심형탁은 "네가 손을 쓰고 먹고 싶은 걸 먹고 너무 신기해"라며 하루하루 다르게 커가는 하루의 모습에 감격해 공감을 자아낸다고. 떡뻥에 푹 빠진 하루의 귀여운 미소와 나날이 커가는 하루에 감탄하는 아빠 심형탁의 모습은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.'슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr