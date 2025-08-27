배우 차예련·주상욱 부부가 배우 DNA를 가감없이 드러냈다.
차예련은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "형부가 있는 상해로 무작정 떠난 가족여행 🫧🤍 너무 좋았네…선선해 지면 또 가자아"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 차예련이 남편 주상욱 그리고 딸과 함께 행복한 시간을 만끽하고 있는 모습. 특히 차예련과 주상욱은 배우 부부 답게 남다른 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.
한편 두 사람은 2017년 결혼해 2018년 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
