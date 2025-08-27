사진=차예련 SNS

사진=차예련 SNS

사진=차예련 SNS

사진=차예련 SNS

배우 차예련·주상욱 부부가 배우 DNA를 가감없이 드러냈다.차예련은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "형부가 있는 상해로 무작정 떠난 가족여행 🫧🤍 너무 좋았네…선선해 지면 또 가자아"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 차예련이 남편 주상욱 그리고 딸과 함께 행복한 시간을 만끽하고 있는 모습. 특히 차예련과 주상욱은 배우 부부 답게 남다른 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 두 사람은 2017년 결혼해 2018년 슬하에 딸 하나를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr