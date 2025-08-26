사진=신현준 SNS

배우 신현준이 금쪽이 면모로 귀여움을 유발했다.신현준은 26일 자신의 인스타그램에 "Crank In💜 (커피 의상에 흘리지 말라해서🥤) 근데.. 아이스크림 흘림🙃"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신현준이 촬영을 위해 짧은 커트보를 착용한 채 커피를 마시고 있는 모습. 그러나 커트보를 제거하자 의상에 아이스크림을 묻혔음을 알려 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 신현준은 대만 합작영화 '현상수배' 촬영에 한창이다. '현상수배'는 우연히 대만 여행을 떠난 주인공이 현상수배범으로 오해받는 사건에 휘말리며 벌어지는 코믹 수사 로코 액션물이다. 대만 배우 레지나 레이와 걸그룹 달샤벳 출신의 배우희와 호흡을 맞춘다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr