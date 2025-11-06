사진 = '카니를' 유튜브 채널 캡처

프랑스 출신 안무가 카니와 god 박준형의 '대환장 우리말 겨루기'가 웃음을 자아낸다.카니의 자체 콘텐츠 '광 gwang serise' 유튜브 채널에서는 '7개 국어 천재와 20년 차 한국인 쭈니형'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 카니와 박준형은 '우리말 겨루기'를 하게됐다. 두 사람과 함께 '우리말 겨루기'를 진행할 아나운서로는 박지민이 등장했다. 특히 박준형은 과거 '우리말 겨루기'에 등장해 입담과 엉뚱한 매력을 선보인 바 있다. 카니의 경우 모국인 프랑스어는 물론 영어, 독일어, 일본어, 한국어 구사가 가능했다.카니는 박준형을 보고 "요즘 한국어 공부를 열심히 하고 있는데 더 잘하고 싶다"고 했다. 그러자 박준형은 "근데 나한테 배운 오스틴 강은 아직도 고생중"이라고 해 웃음을 자아냈다. 박준형은 "니가 나보다 낫지 않겠냐"며 "너 남편 한국인이다"고 했다.카니는 "제가 한국어 배우는 데 어려운 이유는 한국인들 말투가 끝맺음이 다 달라서 헷갈린다"고 고민을 털어놨다. 이어 박지민이 등장하고 본격적인 겨루기가 시작됐다. 박준형은 박지민을 보자마자 "아마 박지민 씨 오늘 되게 고생할 것 같다"며 "속 터질거다"고 해 웃음을 자아냈다.박지민은 힌트 '초등학생'이라는 키워드를 제시하며 초성인 'ㅇㄹㅇ'를 보여줬다. 박지민은 두 사람에게 "정답을 맞혀주시면 된다"고 했다. 카니는 "어린이날이냐"고 했고 정답이라고 했다. 박준형은 과거 '우리말 겨루기'에 출연했던 에피소드를언급하며 카니에게 "나는 저걸 예전에 '오리알'이라고 했다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr