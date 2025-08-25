나상현/ 사진 제공=재뉴어리

성추행 의혹을 부인한 나상현씨밴드의 나상현이 악플러를 고소했다고 밝혔다.25일 나상현씨밴드의 소속사 재뉴어리는 "나상현씨밴드에 대한 정보통신망법 위반(명예훼손), 업무방해, 모욕, 허위 사실 유포 등과 관련한 고소 및 고발을 접수 완료하여 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다.이어 "나상현씨밴드 멤버들을 향한 악의적인 허위 사실 유포 및 모욕적 표현을 게시한 X(구 트위터) 사용자, 구글 드라이브 사용자들을 대상으로 수사기관을 통해 신원을 파악 중"이라며 "지속적으로 발생 중인 SNS상의 허위 사실 유포, 모욕적 표현 또한 모니터링을 통해 수집하고 있다"고 말했다.소속사는 "일부 온라인 사용자들에 의해 제기된 나상현씨밴드 멤버들의 특정 상황은 존재하지 않는 허위 사실이며, 따라서 해당 상황에 의한 피해자가 존재하는 것 역시 성립될 수 없다"고 했다.끝으로 "나상현씨밴드를 아껴주시는 팬 여러분께 미숙했던 초기 대응으로 혼란과 아쉬움을 드린 점 거듭 사과의 말씀 드린다. 향후 아티스트의 권익 보호와 명예 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.나상현은 지난 5월 온라인 커뮤니티를 중심으로 제기된 과거 술자리 성추행 의혹에 대해 사과했다. 그는 자신의 SNS를 통해 "음주 후 구체적인 정황이 기억나지 않지만, 상처를 드리게 됐다"고 고개를 숙였다.그러나 소속사는 공식입장을 통해 나상현의 사과문을 번복했다. 재뉴어리는 "해당 제보가 공개된 직후, 아티스트는 사실관계가 명확히 확인되지 않은 상황에서도 도의적 책임을 전제로 입장문을 선제적으로 게재했다"며 "이는 피해를 주장하는 누군가 앞에서 침묵하기보다 먼저 사과하는 것이 옳다고 판단한 것"이라고 설명했다. 이어 "아티스트와 상황을 면밀히 돌아보고 확인한 바, 해당 게시글에 언급된 행위는 사실이 아님을 밝힌다"고 성추행 의혹을 부인했다.안녕하세요 주식회사 재뉴어리입니다.당사에서는 법무법인 정독을 통해 나상현씨밴드에 대한 정보통신망법 위반(명예훼손), 업무방해, 모욕, 허위 사실 유포 등과 관련한 고소 및 고발을 접수 완료하여 조사를 진행하고 있습니다.나상현씨밴드 멤버들을 향한 악의적인 허위 사실 유포 및 모욕적 표현을 게시한 X(구 트위터) 사용자, 구글 드라이브 사용자들을 대상으로 수사기관을 통해 신원을 파악 중이며, 지속적으로 발생 중인 SNS 상의 허위 사실 유포, 모욕적 표현 또한 모니터링을 통해 수집하고 있습니다.일부 온라인 사용자들에 의해 제기된 나상현씨밴드 멤버들의 특정 상황은 존재하지 않는 허위 사실이며, 따라서 해당 상황에 의한 피해자가 존재하는 것 역시 성립될 수 없습니다.나상현씨밴드를 아껴주시는 팬 여러분께 미숙했던 초기 대응으로 혼란과 아쉬움을 드린 점 거듭 사과의 말씀 드립니다. 향후 아티스트의 권익 보호와 명예 회복을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr