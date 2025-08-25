공형진, 7년 침묵 깨고 등판…VIP룸서 각계 스타들 인터뷰

배우 공형진의 신개념 인터뷰 프로그램 <공형진이 만난 사람: 공유시대>가 베일을 벗는다.세계미디어가 제작하는 <공형진이 만난 사람: 공유시대>는 35년차 배우 공형진이 2017년 영화 '로마의 휴일' 이후 7년간의 침묵을 깨고 시청자들에게 선보이는 스타공감 토크쇼다.이 프로그램은 안방과 스크린을 넘나드는 '신스틸러'이자 tvN 현장토크쇼 '택시', SBS 파워FM '씨네타운' 등 탁월한 진행감을 보였던 공형진의 말맛나는 경험들이 담긴다. 더불어 정경사문(정치·경제·사회·문화) 등 각계 스타들의 인생 희로애락을 풀어내는 일종의 ’인물 탐구 쇼‘다.성공담은 물론, 값진 실패와 그 이상의 경험들을 허심탄회하게 털어놓는 '나만의 한 평' 힐링 토크를 지향한다. 단순히 유명인의 삶을 들여다보는 것을 넘어, 이들의 삶의 지혜와 선한 영향력을 독자 및 팬들과 다채널로 공유하겠다는 입장이다.토크 흐름도 특별하다. 스타의 집에서 대부도에 위치한 리조트까지 이동하는 차 안에서 시작되는 30분 남짓의 입풀기 '나만의 한 평(Talk)' 코너는 더욱 솔직담백한 이야기들을 담아낼 예정이다.이후 더헤븐리조트 VIP 룸 등에서 진행되는 본격 인터뷰에서는 근황은 물론, 그들이 알리고 싶은 이야기와 삶의 철학, 좌우명 등을 깊이 있게 조명한다. 여기에 이후 게스트를 지목하는 릴레이 토크 클로징 등으로 색다른 재미를 더한다.권모세 세계미디어 회장은 "격려와 위안'을 선사하는 국내 최초의 인터뷰 쇼가 될 것"이라며 “고난과 역경을 이겨내고 대한민국을 이끌어온 각계 각층의 인사들의 희노애락 스토리를 통해 시청지들에게 진한 김동과 선한 영향력을 줄 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.<공형진이 만난 사람: 공유시대>는 이달 중 뉴스컬처 유튜브 채널과 NCTV 인터넷 방송 등을 통해 첫 공개될 예정이며, 월간 4-6편을 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr